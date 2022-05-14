«Не закрывали дверь». Спикер Эрдогана объяснил позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО и назвал условие 14 мая, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Ибрагим Калын (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Турция «не закрыла двери» вступления в НАТО для Финляндии и Швеции, однако хочет переговоров со скандинавскими странами. Об этом заявил спикер турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает Reuters.

Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс, поскольку они являются «домом для многих террористических организаций».

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«Мы не закрываем дверь. Но мы в основном поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции[…] Членство в НАТО — это всегда процесс. Мы посмотрим, как будут обстоят дела. Но это первый момент, на который мы хотим обратить внимание всех союзников, а также шведских властей», — объяснил Калын 14 мая.

По его словам, присутствие в Швеции Рабочей партии Курдистана, которую Турция, США и ЕС считают террористической организацией, является «сильным, открытым и признанным».

«То, что нужно сделать, понятно: эти страны должны запретить существование деятельности, организаций и другие виды присутствия РПК», — сказал Калын.

После заявления Эрдогана о членстве Швеции и Финляндии в НАТО эти страны были удивлены, однако там убеждены, что этот вопрос можно решить.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин в совместном заявлении впервые официально подтвердили, что поддерживают незамедлительное вступление страны в Альянс. Ожидается, что парламент Финляндии утвердит формальную заявку страны на вступление в НАТО в понедельник, 16 мая.

В тот же день такой шаг намерена предпринять и Швеция. 13 мая парламент Швеции должен обнародовать пересмотренную стратегию политики национальной безопасности. 16 мая, по данным СМИ, правительство и парламент Швеции будут готовы утвердить и подать официальную заявку в НАТО.

14 мая Ниинистё сообщил о планах Финляндии вступить в НАТО российскому диктатору Владимиру Путину. Последний заявил, что отказ страны от нейтралитета «ошибочен».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и что процесс ее присоединения к Альянсу пройдет «гладко и быстро». Турция официально поддерживает расширение НАТО с момента своего вступления 70 лет назад. Любое решение о расширении должно приниматься единогласно членами Альянса.

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