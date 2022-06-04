Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в тяжелое военное положение — топ-генерал США 4 июня, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Марк Милли и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в Стокгольме, 4 июня 2022 года (Фото:TT News Agency/Fredrik Persson via REUTERS)

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст для России сложное военное положение в Балтийском море. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, сообщает Reuters.

Как пишет агентство, присоединение стран к Альянсу стало бы свидетельством того, что побережье Балтийского моря, за исключением коротких полос вокруг российских Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окружено странами-членами НАТО.

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«С точки зрения России, это будет очень проблематично для них в военном плане, и это очень выгодно для НАТО. Балтийское море чрезвычайно важно стратегически, это один из самых больших морских путей мира», — подчеркнул Милли во время визита в Стокгольм 4 июня.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон описала приезд американского военного как прямую демонстрацию тех заверений, которые президент Джо Байден выразил ей и лидеру Финляндии Саули Ниинисте в мае.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Он назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».



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