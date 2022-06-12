Вопрос вступления в НАТО. Столтенберг считает опасения Турции относительно членства Финляндии и Швеции легитимными

12 июня, 19:57
Цей матеріал також доступний українською
Йенс Столтенберг и Саули Ниинисте (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS)

Йенс Столтенберг и Саули Ниинисте (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает беспокойство относительно безопасности, которое Турция выразила Финляндии и Швеции на пути к членству в Альянсе, «легитимным».

Об этом он сказал на пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте в воскресенье, 12 июня.

По словам Столтенберга, Турция является ключевым союзником для НАТО из-за ее стратегического географического положения, а также поддерживает Украину после полномасштабного вторжения РФ.

Видео дня
Читайте также:

Через год Эрдоган попытается переизбраться на третий президентский срок, однако шансы его как никогда низки (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS) Эрдоган Строптивый. Зачем президент Турции блокирует новое расширение НАТО и какую собственную игру ведет на фоне войны в Украине

«Это легитимное опасение. Это касается терроризма, это касается экспорта оружия […] Мы должны помнить и понимать, что ни один союзник по НАТО не подвергся террористическим атакам больше, чем Турция», — цитирует генсека Reuters.

Вместе с президентом Финляндии он заявил, что переговоры с Турцией продолжатся, но пока нет никаких признаков прогресса. Столтенберг добавил: саммит в Мадриде, который состоится в конце июня, не является крайним сроком вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Генсек Альянса Йенс Столтенберг до этого уверял, что страны примут в НАТО «с открытыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Читайте также:
«Причина — Путин. Пусть посмотрит в зеркало». Швеция и Финляндия на пороге членства в НАТО после десятилетий нейтралитета: все о просчете РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также прекратить деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах. Швеция и Финляндия заявляют, что осуждают терроризм и открыты для диалога.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Также он назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным».

Финляндия и Швеция вступят в НАТО в ближайшее время. Что будет с РФ? — Сергей Джердж
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Турция Швеция Финляндия Саули Нийнисте Йенс Столтенберг

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X