Вопрос вступления в НАТО. Столтенберг считает опасения Турции относительно членства Финляндии и Швеции легитимными 12 июня, 19:57 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг и Саули Ниинисте (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает беспокойство относительно безопасности, которое Турция выразила Финляндии и Швеции на пути к членству в Альянсе, «легитимным».

Об этом он сказал на пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте в воскресенье, 12 июня.

По словам Столтенберга, Турция является ключевым союзником для НАТО из-за ее стратегического географического положения, а также поддерживает Украину после полномасштабного вторжения РФ.

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«Это легитимное опасение. Это касается терроризма, это касается экспорта оружия […] Мы должны помнить и понимать, что ни один союзник по НАТО не подвергся террористическим атакам больше, чем Турция», — цитирует генсека Reuters.

Вместе с президентом Финляндии он заявил, что переговоры с Турцией продолжатся, но пока нет никаких признаков прогресса. Столтенберг добавил: саммит в Мадриде, который состоится в конце июня, не является крайним сроком вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Генсек Альянса Йенс Столтенберг до этого уверял, что страны примут в НАТО «с открытыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также прекратить деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах. Швеция и Финляндия заявляют, что осуждают терроризм и открыты для диалога.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Также он назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным».

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