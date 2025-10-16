Министр обороны Финляндии Антти Хякканен считает, что Россия наращивает войска вблизи границ ЕС и готовится ко второй фазе военной агрессии.

Об этом сообщает CNN.

Он также считает, что после окончания войны в Украине Россия все еще будет представлять угрозу для Европы.

«Россия действительно наращивает военные усилия для второй фазы своей потенциальной агрессии. После окончания войны в Украине для НАТО существуют реальные угрозы», — заявил он на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.

Хякканен указал на модернизацию войск России и наращивание войск «вблизи наших границ» как на признаки этого.

Перед встречей министров обороны страны НАТО Хякканен заявил, что Финляндия присоединится к программе PURL, которая предусматривает военную помощь Украине.

Также он сказал, что на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.

Объемы военной помощи Украине резко снизились в июле и августе, а США сообщили, что больше не будут оплачивать поставки оружия. Теперь Европа ищет новые способы поддержки.

Сейчас Украина получает американское оружие через специальную программу закупок PURL, которая позволяет покупать вооружение, включая системы противоракетной обороны Patriot, за средства, в основном предоставленные европейскими партнерами. До сентября Киеву удалось привлечь около 2 миллиардов долларов от шести стран, но этого недостаточно, особенно на фоне усиления атак РФ на энергетику и гражданскую инфраструктуру.