Финляндия стала 21-м государством, присоединившимся к соглашению о Спецтрибунале по преступлению агрессии РФ

Финляндия присоединилась к соглашению о Спецтрибунале по агрессии РФ (Фото: REUTERS/Tom Little)

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о присоединении Финляндии к соглашению о создании Спецтрибунала против агрессии РФ и призвал другие страны присоединяться перед предстоящим голосованием в Кишиневе.

Об этом он сообщил в четверг, 23 апреля, в своем Х.

«Финляндия стала 21-м государством, которое официально присоединилось к Трибуналу. Ожидаем, что это количество и в дальнейшем будет расти», — отметил Сибига.

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В частности, к инициативе призывают присоединяться все страны мира, независимо от региона, ведь речь идет об «универсальной ценности уважения к международному праву и необходимости обеспечения справедливости».

Глава МИД Украины также подчеркнул, что соответствующее соглашение планируют вынести на голосование через несколько недель в Кишиневе во время заседания Комитета министров Совета Европы.

Сибига подчеркнул, что создание этого Специального трибунала является «исторической инициативой» и призвал государства поддержать ее реализацию.

Инфографика: NV

16 апреля глава МИД Украины сообщил, что Австрия присоединилась к соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, увеличив количество участников до 20. По его словам, это позволяет вынести юридическое оформление трибунала на голосование в Совете Европы в ближайшее время.

14 апреля Сибига отметил, что готовность присоединиться к соглашению подтвердили Исландия и Польша, и что с подтверждениями от 17 стран (на тот момент) Украина официально пересекла минимальный юридический порог, необходимый для вынесения соглашения на голосование.

