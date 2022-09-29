Финляндия приостановит выдачу туристических виз россиянами с пятницы 29 сентября, 15:40 Целью постановления является прекращение российского туризма в Финляндию (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Финляндия приостановит выдачу туристических виз россиянам с пятницы, 30 сентября, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто. Финляндия оставалась единственной страной-соседкой РФ, через которую россияне могли попасть в Европу по шенгенской визе.

Об этом сообщает Yle.

«Правительство Финляндии издало постановление о значительном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступят в силу 30 сентября 2022 года, в полночь, и будут действовать до особого распоряжения», — сказал Хаависто.

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Он отметил, что целью постановления является прекращение российского туризма в Финляндию и проезда россиян через Финляндию в другие страны Шенгенского соглашения. Правительство подчеркивает, что въезд российских граждан с туристическими целями ставит под угрозу международные отношения Финляндии.

Министр внутренних дел Криста Микконен признала возможность того, что россияне, которым отказано во въезде в Финляндию, вместо этого могут подать заявление о предоставлении убежища.

Однако Микконен отметила, что угроза мобилизации в России не является причиной для автоматического предоставления защиты в Финляндии, поскольку такие решения обрабатываются и принимаются на индивидуальной основе.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил «частичную мобилизацию» в России. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны.