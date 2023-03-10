Финляндия предоставит Украине 29 млн евро гуманитарной помощи 10 марта, 17:15 Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Финляндия предоставит Украине 29 млн евро гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Финляндии.

«Чтобы облегчить человеческие страдания и укрепить страну в разгар войны, Финляндия выделяет Украине 15 млн евро гуманитарной помощи и 14 млн евро поддержки развития сотрудничества», — говорится в сообщении.

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В МИД Финляндии отметили: по оценке ООН, в Украине в гуманитарной помощи нуждаются 17,6 млн человек — почти половина населения.

«Мы не должны онеметь перед войной. В разгар кризиса люди должны получить еду, приют и лекарства, а дети должны ходить в школу. В то же время мы обязаны поддержать Украину, чтобы она также могла прийти в себя после войны», — заявил министр развития сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

5 млн евро гуманитарной помощи Финляндии будет предоставлено через Украинский гуманитарный фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, поддерживающий продовольственную безопасность, медицинские услуги и экстренное жилье, а также работу местных организаций гражданского общества.

Еще 5,4 млн евро будут предоставлены через Всемирную продовольственную программу и Международный Комитет Красного Креста.

Часть гуманитарной помощи поступает через финские организации гражданского общества.

14 млн евро выделено на дополнительную поддержку проекта Всемирного банка «Государственные расходы на устойчивость административного потенциала», который предоставляет Украине средства на выплату зарплаты учителям.

Предоставленные 29 млн евро являются частью дополнительного финансирования в размере 70 млн евро, которое правительство Финляндии выделило для помощи Украине в 2022 году.

Кроме общей целевой суммы, на 2023 год выделено 37 млн евро на поддержку Украины через сотрудничество в целях развития. Таким образом, Украина является крупнейшим партнером Финляндии в сфере развития.