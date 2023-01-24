Финляндия присоединится к танковой коалиции для Украины — Зеленский и Ниинисте

24 января, 18:12
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Саули Ниинисте и Владимир Зеленский в Киеве 24 января 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Саули Ниинисте и Владимир Зеленский в Киеве 24 января 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил, что его страна рассматривает вопрос передачи Украине танков Leopard, но считает, что лучше создать танковое подразделение вместе с европейскими партнерами.

Ниинисте во вторник, 24 января, прибыл в Киев с визитом. Президент Владимир Зеленский во время брифинга с финским коллегой подтвердил, что они обсудили участие Финляндии в коалиции по вопросу передаче Украине современных западных танков, и Украина благодарна за поддержку.

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«Взять один танк там, другой здесь, этого недостаточно. Должно быть мощное подразделение. Мы в Европе обсуждаем возможность выстроить такое подразделение», — заявил он.

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Ниинисте отметил, что среди всех стран, у которых есть Leopard, Финляндия в уникальном положении — это единственная страна ЕС, но не НАТО, с самой длинной после Украины границей с РФ, и это нужно «всегда иметь в виду».

Президент добавил, что Финляндия рассматривает разные варианты и готова обучать украинских военных: «Мы одна из немногих стран в Европе с призывом в вооруженные силы, и они каждый год должны переобучать людей, принимать людей, для этого есть объекты, соответствующая возможность и большой опыт инструкторов».

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.

Инфографика: NV

По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

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Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1 по договоренности с Германией, которая параллельно объявит о передаче части своих Leopard и одобрит поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Военная помощь Финляндия Саули Нийнисте Владимир Зеленский Война России против Украины танки Leopard

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