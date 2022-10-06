Финляндия передаст ВСУ девятый пакет военной помощи — Минобороны 6 октября, 20:26 Министр Финляндии добавил, что война России против Украины, вероятно, может длиться долго (Фото:Kurunen / pixabay)

Финляндия поддержала передачу украинской армии девятого пакета военной помощи.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в Twitter.

«Наша поддержка Украине продолжается с девятым пакетом оборонных материалов. Решения приняты», — пишет он.

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Министр добавил, что война России против Украины, вероятно, может длиться долго. Он не уточнил, что включено в финскую помощь.

Ранее Кайкконен говорил, что девятый пакет помощи вероятно не будет последним и призвал свою страну быть готовой поддерживать ВСУ еще определенное время.