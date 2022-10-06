Финляндия передаст ВСУ девятый пакет военной помощи — Минобороны

6 октября, 20:26
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Министр Финляндии добавил, что война России против Украины, вероятно, может длиться долго (Фото:Kurunen / pixabay)

Министр Финляндии добавил, что война России против Украины, вероятно, может длиться долго (Фото:Kurunen / pixabay)

Финляндия поддержала передачу украинской армии девятого пакета военной помощи.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в Twitter.

«Наша поддержка Украине продолжается с девятым пакетом оборонных материалов. Решения приняты», — пишет он.

Видео дня

Министр добавил, что война России против Украины, вероятно, может длиться долго. Он не уточнил, что включено в финскую помощь.

https://twitter.com/anttikaikkonen/status/1577981221560270848

Ранее Кайкконен говорил, что девятый пакет помощи вероятно не будет последним и призвал свою страну быть готовой поддерживать ВСУ еще определенное время.

https://www.youtube.com/embed/5_8jzZclJNE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Помощь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Финляндия

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