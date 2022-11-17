Рекордный десятый пакет. Финляндия предоставит Украине военную помощь на €55,6 миллиона

17 ноября, 16:01
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Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи (Фото:Hietaparta/Pixabay)

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи (Фото:Hietaparta/Pixabay)

Финляндия передает Украине очередную партию оборудования, предназначенного для оборонных целей на сумму 55,6 млн. евро.

Об этом сообщает Yle.

В Минобороны Финляндии заявили, что решение принял президент Саули Нииностио по предложению правительства в четверг, 17 ноября.

Министр обороны Антти Кайкконен подчеркнул, что это уже десятый пакет помощи Украине от Финляндии.

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«Сейчас готовится самая большая поставка оборудования оборонного характера», — сказал он.

Отмечается, что при предоставлении дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и состояние ресурсов Оборонных сил Финляндии.

Исходя из оперативных соображений и для обеспечения безопасной доставки содержимое пакета не разглашается. Стоимость поставки 55,6 млн. евро.

6 октября Финляндия поддержала передачу украинской армии девятого пакета военной помощи.

https://www.youtube.com/embed/brzGWdKzmiw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Военная помощь Финляндия Война России против Украины

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