Финляндия ответила на ноту России о «нападении» на их консульство

6 мая, 04:27
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Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Министерство иностранных дел Финляндии ответило России на ноту из-за «вандализма» по отношению к посольству РФ.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По данным полиции Финляндии, в воскресенье вечером, в окно российского консульства на Аландских островах бросили бутылку из-под пива. В результате инцидента Россия направила Финляндии ноту, в которой, по мнению РФ, финны были обязаны принять меры в связи с вандализмом по отношению к их консульству.

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«Это устоявшаяся практика, когда страна присылает такую ноту, мы отвечаем на нее. Мы также ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию полиции», — сообщили в МИД Финляндии.

Российские СМИ утверждали, что группа людей бросила на территорию консульства «взрывное аудиоустройство».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Финляндия Война в Украине Россия - Финляндия

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