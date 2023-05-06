Финляндия ответила на ноту России о «нападении» на их консульство 6 мая, 04:27 Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Министерство иностранных дел Финляндии ответило России на ноту из-за «вандализма» по отношению к посольству РФ.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.



По данным полиции Финляндии, в воскресенье вечером, в окно российского консульства на Аландских островах бросили бутылку из-под пива. В результате инцидента Россия направила Финляндии ноту, в которой, по мнению РФ, финны были обязаны принять меры в связи с вандализмом по отношению к их консульству.

Видео дня

«Это устоявшаяся практика, когда страна присылает такую ноту, мы отвечаем на нее. Мы также ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию полиции», — сообщили в МИД Финляндии.

Российские СМИ утверждали, что группа людей бросила на территорию консульства «взрывное аудиоустройство».