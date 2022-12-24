Финляндия одобрила 11-й пакет военной помощи Украине на 28,8 млн евро

24 декабря, 15:25
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Финляндия одобрила 11-й пакет военной помощи Украине (Фото:Минобороны Украины)

Финляндия одобрила 11-й пакет военной помощи Украине (Фото:Минобороны Украины)

Финляндия поставит Украине 11-й пакет военной техники стоимостью 28,8 миллионов евро.

Об этом в субботу, 24 декабря, сообщается в телеграм-канале Министерства обороны Украины.

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Кроме того, Силы обороны Финляндии будут продолжать участие в учебной поддержке Вооруженных сил Украины в Великобритании до конца 2023 года.

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"В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих ВСУ. Великобритания обратилась за поддержкой к своим странам-партнерам по реализации учений", — говорится в сообщении.

По данным украинского оборонного ведомства, совокупная стоимость всей поставленной Финляндией Украины военной техники составляет уже 189,2 млн евро. 

Редактор: София Лазарова

Теги:   Военная помощь Финляндия Поставки оружия Россия - Финляндия Война России против Украины

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