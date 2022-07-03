Мэр финского Лаппеенранта, граничащего с РФ, не возражает против создания военной базы НАТО в городе
НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)
В Финляндии власти города Лаппеенранта рассматривают возможность создать в городе базу НАТО после присоединения страны к Альянсу.
Об этом сообщает YLE.
«Были предложения, например, касательно аэропорта. Он доступен, если Оборонные силы захотят», — заявил мэр города Киммо Ярва.
При этом, по его словам, в Лаппеенранта пока не обсуждали, какие инвестиции принесет возможное членство в НАТО. Ярва отметил, что продвижение финской заявки на членство в НАТО дает надежду Южной Карелии. Он упомянул о безопасности региона и уверенности для бизнеса.
«Градоначальник также выразил надежду на то, что когда-нибудь россияне смогут снова приезжать в регион. По мнению Ярва, членство в НАТО никак не влияет на поездки простых людей», — говорится в сообщении.
29 июня НАТО официально пригласил Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс будет подписан 5 июля.
Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.
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