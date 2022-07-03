Мэр финского Лаппеенранта, граничащего с РФ, не возражает против создания военной базы НАТО в городе

3 июля, 14:56
НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

В Финляндии власти города Лаппеенранта рассматривают возможность создать в городе базу НАТО после присоединения страны к Альянсу.

Об этом сообщает YLE.

«Были предложения, например, касательно аэропорта. Он доступен, если Оборонные силы захотят», — заявил мэр города Киммо Ярва.

При этом, по его словам, в Лаппеенранта пока не обсуждали, какие инвестиции принесет возможное членство в НАТО. Ярва отметил, что продвижение финской заявки на членство в НАТО дает надежду Южной Карелии. Он упомянул о безопасности региона и уверенности для бизнеса.

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«Градоначальник также выразил надежду на то, что когда-нибудь россияне смогут снова приезжать в регион. По мнению Ярва, членство в НАТО никак не влияет на поездки простых людей», — говорится в сообщении.

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29 июня НАТО официально пригласил Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс будет подписан 5 июля.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

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https://www.youtube.com/watch?v=uRr8h9PqqrY
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   НАТО Финляндия Россия - Финляндия Война России против Украины

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