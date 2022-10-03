После критики. Финляндия планирует размещать украинцев и россиян в разных центрах для приема беженцев 3 октября, 10:55 Беженцы из Украины (Фото:www.radiosvoboda.org)

Миграционная служба Финляндии постарается размещать украинцев и россиян в разных центрах для приема беженцев.

Об этом сообщает Yle.

По словам руководителя отдела приема иммиграционной службы Пекки Нуутинена, из-за войны РФ против Украины ситуация с размещением беженцев «своеобразная».

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"Мы находимся в новой ситуации в работе приемного центра. Мы чувствовали, что необходимо изменить нашу традиционную политику размещения", — сказал он.

Прибытие российских просителей убежища в Финляндию вызвало обеспокоенность. В частности, Ассоциация украинцев Финляндии заявила, что размещение бежавших из страны-агрессора мужчин рядом с украинскими женщинами и детьми существенно угрожает психическому и физическому благополучию последних.

Сейчас в приемных пунктах находятся около 35 тысяч украинцев и около 1000 россиян. В приемниках-распределителях проживает около 14 тысяч украинцев и около 550 россиян.