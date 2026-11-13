«Даже упоминание об этом возмутительно». Финляндия отвергла требования РФ о выходе страны из НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что требования России об ограничении военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы не подлежат обсуждению.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так Хяккянен прокомментировал публикацию немецкого издания Bild, в которой говорилось о требованиях России касательно новой архитектуры европейской безопасности. Среди озвученных условий, в частности, назывались выход Финляндии из НАТО и вывод военных баз Альянса из стран Балтии.

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«Даже упоминание об этом возмутительно. Россия это знает», — подчеркнул финский министр.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Москва требовала от Финляндии выйти из НАТО. Он утверждает, что такое условие не выдвигалось и не было предметом обсуждения.

Хяккянен считает, что Россия пытается проверить, насколько США и Европа готовы уступить свои позиции. Он связал это с переговорами в Абу-Даби, отметив, что Москва, вместо того чтобы демонстрировать готовность к миру, расширяет свои требования — от условий завершения войны против Украины до изменения всей системы европейской безопасности в пользу России.

Министр также призвал западных политиков не поддаваться на российский блеф и рассматривать подобные заявления как часть многолетней психологической стратегии Москвы, направленной на изменение условий переговоров в свою пользу.

Финляндия вступила в НАТО в 2023 году, после полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор Альянс получил более 1300 километров дополнительной границы с Россией.

По данным Bild, требования Москвы касаются и Молдовы. Россия предлагает преобразовать её в федеративную республику, в состав которой войдут сама Молдова, а также автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье. В случае вступления страны в Европейский союз Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.

Россия, в свою очередь, предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Кроме того, Москва готова вывести войска из Приднестровья.

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Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл туда на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Виткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров по завершению войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.