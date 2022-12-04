Ядерные угрозы Москвы. Финляндия назвала главную причину вступления в НАТО 4 декабря, 08:19 Пекка Олави Хаависто (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Pool)

Российское вторжение в Украину стало угрозой безопасности в Европе, а ядерная риторика Москвы послужила ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Kyodo.

По его словам, ядерные угрозы Москвы заставили Финляндию, имеющую с Россией общую границу протяженностью около 1300 километров, задуматься над тем, как реагировать и где заручиться поддержкой.

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По словам Хаависто, эти опасения были одной из причин, побудивших Финляндию внести исторические изменения в свою политику безопасности и подать заявку в Организацию Североатлантического договора.

Глава МИД также рассказал, что недавние атаки на электроэнергетическую инфраструктуру Украины были очень жестокими и лишили простых людей отопления, электроэнергии, что свидетельствует о том, что Россия ведет тотальную войну против мирных жителей в Украине.

Главный дипломат страны подтвердил важность ядерной безопасности во время войны и сказал, что серьезная авария на контролируемой Россией Запорожской атомной электростанции будет «одним из худших сценариев, которые могут произойти».

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Североатлантический союз. Днем ранее Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламенте 30 стран.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.