«Мы миролюбивые страны». Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО — это не станет угрозой России — финский МИД 12 мая, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не угрожает стране-агрессору России.

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Об этом сообщает Sky News.

«Россия не должна чувствовать угрозу от вступления Финляндии и Швеции в НАТО — мы миролюбивые страны, мы сохранили мирную границу с Россией и смотрим в будущее, когда с Россией можно будет нормально сотрудничать», — сказал он.

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Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что вступление Финляндии в НАТО будет «угрозой» для страны-агрессора России.

Руководство Финляндии поддержало срочную подачу заявки на членство страны в Североатлантическом альянсе.

Соответствующее совместное заявление президента Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин было обнародовано в четверг, 12 мая.



По данным СМИ, 16 мая заявку на членство в НАТО подаст Швеция.

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