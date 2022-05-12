«Мы миролюбивые страны». Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО — это не станет угрозой России — финский МИД
Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не угрожает стране-агрессору России.
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Об этом сообщает Sky News.
«Россия не должна чувствовать угрозу от вступления Финляндии и Швеции в НАТО — мы миролюбивые страны, мы сохранили мирную границу с Россией и смотрим в будущее, когда с Россией можно будет нормально сотрудничать», — сказал он.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что вступление Финляндии в НАТО будет «угрозой» для страны-агрессора России.
Руководство Финляндии поддержало срочную подачу заявки на членство страны в Североатлантическом альянсе.
Соответствующее совместное заявление президента Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин было обнародовано в четверг, 12 мая.
По данным СМИ, 16 мая заявку на членство в НАТО подаст Швеция.
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