Планы и реальность отличаются. В ближайшие годы Россия не сможет сосредоточить свои войска на границе с Финляндией — финская разведка
В разведке заявили, что в ближайшие годы РФ не сможет сосредоточить свои войска на границе с Финляндией (Фото:Hietaparta/pixabay.com)
Разведывательный центр Оборонительных сил Финляндии заявил, что в ближайшие несколько лет страна-агрессор Россия не сможет сосредоточить свои войска на финской границе.
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Об этом сообщает Yle.
Согласно оценке главы центра Эсапекки Вехкаоя, Россия сочтет необходимым усилить свое военное присутствие на новой границе с НАТО.
Однако, по его словам, в России планы и реальность отличаются. Вехкаоя не верит, что в ближайшие несколько лет будут приняты значительные практические меры.
Глава центра добавил, что российская армия понесла и продолжает нести значительные потери в Украине.
По его словам, финская военная разведка обладает «очень хорошей способностью видеть и слышать», что происходит и планируется в соседних с Финляндией регионах.
18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.
До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.
Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с Ниинисте 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».
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