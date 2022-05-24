Планы и реальность отличаются. В ближайшие годы Россия не сможет сосредоточить свои войска на границе с Финляндией — финская разведка 24 мая, 11:57 Цей матеріал також доступний українською В разведке заявили, что в ближайшие годы РФ не сможет сосредоточить свои войска на границе с Финляндией (Фото:Hietaparta/pixabay.com)

Разведывательный центр Оборонительных сил Финляндии заявил, что в ближайшие несколько лет страна-агрессор Россия не сможет сосредоточить свои войска на финской границе.

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Об этом сообщает Yle.

Согласно оценке главы центра Эсапекки Вехкаоя, Россия сочтет необходимым усилить свое военное присутствие на новой границе с НАТО.

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Однако, по его словам, в России планы и реальность отличаются. Вехкаоя не верит, что в ближайшие несколько лет будут приняты значительные практические меры.

Глава центра добавил, что российская армия понесла и продолжает нести значительные потери в Украине.

По его словам, финская военная разведка обладает «очень хорошей способностью видеть и слышать», что происходит и планируется в соседних с Финляндией регионах.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с Ниинисте 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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