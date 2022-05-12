«Заявления и война заставили задуматься». Приближение Финляндии к членству в НАТО произошло из-за России — президент Ниинистё 12 мая, 07:01 Цей матеріал також доступний українською Саули Ниинистё (Фото:Frank Augstein/Pool via REUTERS)

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину заставило его задуматься о безопасности своей страны и подчеркнул, что возможное вступление в НАТО будет способствовать ее максимизации и ни в коем случае не наступлению.



Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании в среду, 11 мая, сообщает Yle.

«Мы думаем, как защитить нашу страну. Если мы хотим позаботиться о максимальной безопасности, значит максимизировать нашу оборону. Никому не может навредить то, что кто-то хочет защитить себя. По-моему, в этом вопросе все просто: мы добавляем к собственной безопасности, но не отбираем ничего ни у кого», — сказал Ниинистё.

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Также он отреагировал на позицию РФ по поводу возможного членства Финляндии в Альянсе. По словам президента, Москва долго говорила, что внеблоковость Финляндии и Швеции способствует стабильности в Балтийском море, но в конце прошлого года там заявили, что страны не могут присоединяться к НАТО.

«И это изменило ситуацию. Мы и Швеция были внеблоковыми по собственному выбору. Но такими заявлениями РФ попыталась заявить, что мы не можем сами что-либо решать. Это большое изменение, это заставило нас задуматься», — добавил Ниинистё.

10 мая СМИ сообщили, что Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО на следующей неделе.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Североатлантического союза, но не имеет таких гарантий безопасности, как члены НАТО. Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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