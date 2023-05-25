Финляндия направит Украине зенитное оружие и боеприпасы в новом пакете военной помощи 25 мая, 16:23 Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине на 109 миллионов евро в четверг, 25 мая. Он включает зенитное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Финляндии.

Это шестнадцатый пакет военной помощи из Финляндии в Украину. Минобороны уточняет, что в него входят, в том числе, зенитное оружие и боеприпасы.

Видео дня

«Финляндия продолжит поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Стоимость всех пакетов оборонной помощи, доставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,1 миллиарда евро», — заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Пресс-служба подчеркивает, что в дополнительной помощи учитывались «как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны».