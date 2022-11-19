На фоне обеспокоенности безопасности в Европе. Финляндия в следующем году начнет строить забор на границе с Россией 19 ноября, 10:21 Граница Финляндии (Фото:Lauri Heino/Lehtikuva/via REUTERS)

Строительство запланированного забора из колючей проволоки вдоль длинной границы Финляндии с Россией начнется в начале следующего года.

Об этом сообщает CNN.

Начальный трехкилометровый участок забора будет построен в пункте пересечения границы в восточном городе Иматра к лету 2023 года. Впоследствии она будет расширена до максимальной протяженности 200 километров.

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Граница Финляндии с Россией протяженностью 1340 километров является самой длинной среди стран-членов Европейского союза.

В октябре премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что среди законодателей существует консенсус по поводу строительства забора для покрытия части границы с Россией в рамках проекта, который, по оценкам, будет стоить в общей сложности 380 миллионов евро и который планируется завершить к 2026 году.

По словам Марина, основной целью забора будет помощь пограничникам в мониторинге и предотвращении возможной широкомасштабной нелегальной миграции, которая рассматривается как гибридная угроза со стороны Москвы.

Ее правительство публично не называло войну России в Украине или решение Финляндии вступить в НАТО как причину строительства забора. Но Хельсинки озабочен развитием событий как в России, так и в Украине, а также угрозами Москвы об возмездии в случае присоединения Финляндии к военному альянсу.

Политики и эксперты говорят, что нет смысла или даже возможности возводить забор по всей длине длинной восточной границы Финляндии, которая проходит в основном через густые леса. Кое-где финско-российская граница обозначена только деревянными столбиками с невысокими заборами, предназначенными для остановки бродячего скота.

Забор, первоначально предложенный финской пограничной службой, планируется строить поэтапно.

Он будет возведен преимущественно на юго-востоке Финляндии, где происходит большинство пограничного движения в Россию и Россию, но короткие участки также будут построены в северной Карелии и в арктическом регионе Лапландии.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина виновным в военных преступлениях в Украине, и на этом этапе не видит возможности вести с ним переговоры.