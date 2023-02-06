Финляндия готова вступить в НАТО, даже если Турция откажет Швеции — СМИ

6 февраля, 19:49
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Флаг Швеции (Фото:Hietaparta / pixabay)

Флаг Швеции (Фото:Hietaparta / pixabay)

Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в альянс, сообщает Iltalehti.

По данным издания, вопрос самостоятельного вступления в НАТО в Финляндии обсуждался на прошлой неделе.

«Следует признать факты: мы — пограничный сосед России. Геополитическое положение Швеции существенно отличается от нашего», — заявили источники по вопросам внешней политики и политики безопасности Финляндии.

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Они сообщают, что в случае если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии, однако кто-то из них не ратифицирует членство Швеции, то Хельсинки вероятно все же примет решение о самостоятельном вступлении в альянс.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне нарастающей напряженности в отношениях со Стокгольмом.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Венгрия НАТО Турция Швеция Финляндия

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