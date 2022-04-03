Финляндии пора серьезно пересмотреть свою позицию в отношении НАТО из-за войны России против Украины — премьер
Санна Марин (Фото:John Macdougall/Pool via REUTERS)
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране пора серьезно пересмотреть свою позицию в отношении НАТО из-за войны России против Украины.
Война России против Украины — главные события 3 апреля
Об этом сообщает Yle.
По ее словам, война России против Украины заставила Финляндию пересмотреть свою политику безопасности.
«Россия — не тот сосед, каким мы считали», — сказала она.
Марин заявила, что любое решение о вступлении в НАТО должно быть принято «тщательно, но быстро», по сути, этой весной.
По ее словам, Финляндия столкнется с последствиями, если решит добиваться вступления в альянс или предпочтет остаться вне его.
Премьер-министр сказала, что обнародует свою личную позицию в отношении НАТО по мере обсуждения вопроса о членстве в альянсе в ближайшие недели.
«Если бы президент или я высказали свое мнение по этому вопросу, это был бы конец дискуссии… Я считаю очень важным, чтобы все самые главные институты Финляндии были вовлечены в продолжающиеся дебаты», — сказала она.
Марин также заявила, что ей ничего не известно о действующих членах НАТО, выступающих против потенциальной заявки Финляндии.
В Финляндии петиция о вступлении страны в НАТО набрала необходимые 50 тысяч подписей, теперь она попадет на рассмотрение в парламент.
В финской службе безопасности предупредили, что в ближайшие месяцы Россия развернет кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении страны в НАТО.
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