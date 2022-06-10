Швеция и Финляндия станут членами НАТО, несмотря на опасения Турции — заместитель генсека 10 июня, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ уверен, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс, несмотря на протесты Турции. Свое мнение он высказал на Копенгагенском саммите демократии в пятницу, 10 июня, сообщает Reuters.

«Мы уверены, что Швеция и Финляндия к нам присоединятся… У союзников есть опасения, и у Турции есть определенные законные опасения в том, что касается террористов», — заявил Джоанэ.



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Он добавил, что не видит угрозы для Швеции и Финляндии со стороны России «с военной точки зрения»:



«Мы не видим признаков того, что на данный момент у России есть возможности или намерения проявить агрессию в военном плане против этих двух стран-претендентов».

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО на саммите в июне 2022 года.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Генсек Альянса Йенс Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах. Швеция и Финляндия заявляют, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Также он назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным».



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