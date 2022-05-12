В России открыто угрожают Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО 12 мая, 21:15 Цей матеріал також доступний українською Постпред России в ООН Василий Небензя, слева за его спиной — Дмитрий Полянский (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский угрожает Финляндии и Швеции, которые стремятся вступить в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости цитирует слова Полянского о том, что, «как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения Альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных».

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Говоря о том, в каком случае Россия может применить ядерное оружие, Полянский сказал, что, «если вы угрожаете ядерной державе, вы должны учитывать все варианты». Свои заявления он сделал в интервью британскому журналисту Фредди Сайерсу.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин в совместном заявлении впервые официально подтвердили, что поддерживают незамедлительное членство страны в Альянсе. Ожидается, что парламент Финляндии утвердит формальную заявку страны в НАТО в понедельник, 16 мая.

В тот же день такой шаг намерена предпринять и Швеция. 13 мая парламент Швеции должен обнародовать пересмотренную стратегию политики национальной безопасности. 16 мая, по данным СМИ, правительство и парламент Швеции будут готовы утвердить и подать официальную заявку в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и что процесс ее присоединения к Альянсу пройдет «гладко и быстро».

В НАТО неоднократно подчеркивали, что являются оборонным альянсом. В России же продолжают распространять ложь о якобы «угрозе» со стороны НАТО.

Финляндия идет в НАТО. Как отреагирует Россия? – Аркадий Мошес, Финский институт международных отношений https://www.youtube.com/embed/zcvABdx08zw

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