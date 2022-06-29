«Получила, что хотела». Стали известны условия, на которых Турция разблокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО 29 июня, 01:03 Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган и Саули Ниинисте после подписания документа о взаимопонимании между Турцией, Финляндией и Швецией в Мадриде 28 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Финляндия и Швеция обязались сотрудничать с Турцией по вопросам борьбы с терроризмом и отменить ограничения на поставки оружия Анкаре.

Об этом сообщают Reuters и The Guardian со ссылкой на заявления по итогам встречи представителей Хельсинки, Стокгольма, Анкары и НАТО во вторник, 28 июня, в Мадриде.



По словам генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, условия соглашения подразумевают, что Швеция активизирует усилия по запросам об экстрадиции «предполагаемых боевиков» в Турцию, а в законодательство двух скандинавских стран будут внесены поправки, чтобы ужесточить их подход к этому вопросу. Также он сказал, что Финляндия и Швеция снимут ограничения на продажу оружия Турции. В канцелярии президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция «получила, что хотела» от Швеции и Финляндии.



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Как пишет The Guardian, Финляндия и Швеция пообещали «не оказывать поддержку» курдскому Демократическому союзу (PYD) и Отрядам народной самообороны (YPG). По информации газеты Daily Sabah, в меморандуме также сказано, что Финляндия и Швеция «обязуются предотвращать деятельность РПК [Рабочей партии Курдистана] и других террористических организаций и их ответвлений, а также деятельность отдельных лиц, входящих в группы или сети, связанные с этими террористическими организациями».

28 июня Турция, Финляндия и Швеция перед началом саммита НАТО в Мадриде подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите, а «конкретные шаги» по их вступлению будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.



Турция однозначно станет на сторону победителя – Сергей Данилов, Центр ближневосточных исследований https://www.youtube.com/embed/c6vDJAZLQGg

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