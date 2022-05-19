«Скандинавское досье». Турция подготовила список условий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО — СМИ 19 мая, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Турция выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Война России против Украины — главные события 19 мая

Издание пишет, что ожидается, что делегации «ждет очень жесткий стол переговоров».

Согласно полученной информации, Турция подготовила для двух стран «скандинавское досье».

Видео дня

По данным издания, требования Турции состоят из пяти основных пунктов:

экстрадиция членов « террористической Рабочей партии Курдистана ( РПК) и организации ФЕТО»;

террористической Рабочей партии Курдистана РПК) и организации ФЕТО»; признание « Сирийских сил национальной самообороны ( СНС) террористической организацией»;

Сирийских сил национальной самообороны СНС) террористической организацией»; прекращение поддержки представителей организации ФЕТО;

закрытие структур, «связанных с организациями, которые в Турции ассоциируют с террористами»;

предоставление « не обещаний», а «соответствующих гарантий».

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.

До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.