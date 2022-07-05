Столтенберг рассказал, сколько продлится ратификация вступления Финляндии и Швеции в НАТО

5 июля, 17:49
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Швеции Анн Линде в Брюсселе 5 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Швеции Анн Линде в Брюсселе 5 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что процесс ратификации протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс пройдет быстро.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с главами МИД Финляндии и Швеции во вторник, 5 июля, сообщает пресс-служба НАТО.

"…Я рассчитываю на то, что теперь все союзники обеспечат скорейшую ратификацию присоединения в соответствии с их внутренними процедурами", — сказал генсек НАТО.

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Он напомнил, что протоколы о присоединении, подписанные 5 июля, теперь должны быть ратифицированы в парламентах 30 стран — членов НАТО, и в разных странах действуют разные процедуры.

«Так что я с большой осторожностью прогнозирую, как быстро это может произойти. Но мы видели, что многие союзники подготовились, многие парламенты уже объявили, что готовы сделать это очень быстро… В прошлый раз аналогичный процесс ратификации в парламентах занял около года. Я не могу сказать точно, но речь идет о месяцах, и я приветствую тот факт, что многие союзники уже заявили, что сделают это быстрее, чем обычно, потому что видят важность быстрого процесса присоединения», — объяснил Столтенберг.

По словам генсека, пока процесс вступления Финляндии и Швеции — самый быстрый в истории НАТО, поскольку с момента подачи ими заявок до подписания протоколов о присоединении и политического соглашения на саммите в Мадриде прошло всего полтора месяца.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс.

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29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран.

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18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

Финляндия и Швеция вступят в НАТО в ближайшее время. Что будет с РФ? – Сергей Джердж

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   НАТО Швеция Финляндия Вступление в НАТО Война России против Украины

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