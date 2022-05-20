Реакция страны-агрессора. Россия принимает «контрмеры» в ответ на заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО — Шойгу
Сергей Шойгу (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что из-за подачи Финляндией и Швецией заявок на вступление в НАТО, Москва принимает «адекватные контрмеры» в ответ.
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Об этом сообщает Sky News.
По его словам, страна-агрессор сформирует 12 новых подразделений в Западном военном округе.
Шойгу утверждает, что заявки стран на вступление в НАТО якобы «привели к росту военных угроз вблизи границы».
19 мая Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО.
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