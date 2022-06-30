Протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО подпишут на следующей неделе — Столтенберг

30 июня, 16:42
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будет подписан в следующий вторник, 5 июля.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга на саммите Альянса в Мадриде в четверг, 30 июня. Он напомнил, что политическое решение пригласить две страны в Альянс было принято накануне.

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«Мы проведем официальное подписание протокола о приеме стран во вторник в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии», — сказал Столтенберг.

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Комментируя угрозы российского диктатора Владимира Путина, генсек НАТО подчеркнул, что Финляндия и Швеция — суверенные нации, которые имеют право сами выбирать свой путь.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите, а «конкретные шаги» по их вступлению будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия НАТО Российская агрессия Швеция Финляндия Йенс Столтенберг Вступление в НАТО

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