Финляндия и Швеция будут «важным дополнением» к НАТО — лидер республиканцев в Сенате

16 мая, 09:15
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Митч Макконнелл (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Митч Макконнелл (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Финляндия и Швеция станут «важным дополнением» к НАТО.

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Об этом сообщает Sky News.

Выступая перед журналистами в Стокгольме, Макконнелл заявил, что Финляндия и Швеция, в отличие от некоторых членов альянса, скорее всего, будут в состоянии оплачивать свои обязательства перед НАТО и предложат значительный военный потенциал.

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«Они станут важным дополнением к НАТО, если решат вступить. Я думаю, что Соединенные Штаты должны быть первыми в очереди на ратификацию договора о вступлении обеих этих стран», — сказал он.

Макконнелл также призвал президента Джо Байдена включить Россию в список государств-спонсоров терроризма.

https://www.youtube.com/watch?v=zcvABdx08zw

Финляндия и Швеция официально объявили о намерении вступить в НАТО в один день — 15 мая. Российские власти уже пригрозили усилить группировку войск на финской границе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению. Он добавил, что считает «ошибкой» принятие Греции в члены Альянса и предостерег от ее повторения.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   НАТО Швеция Финляндия Война России против Украины

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