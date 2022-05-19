Байден принял в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции 19 мая, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Саули Ниинисте, Джо Байден и Магдалена Андерссон в Белом доме 19 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден 19 мая принял в Белом доме президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, сообщает CNN.

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Во время совместного брифинга Байден подчеркнул, что Финляндия и Швеция уже соответствуют всем необходимым требованиям для вступления в НАТО и являются мощными демократиями, которые укрепят Альянс, а США полностью их поддерживают.

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Ниинисте подчеркнул, что Финляндия открыта к переговорам с Турцией, которая выступает против вступления двух стран в НАТО. Он добавил, что страна осуждает терроризм во всех формах и активно с ним борется.

Советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан говорил журналистам, что встреча в Вашингтоне позволит трем странам сверить позиции и «скоординировать действия на пути вперед».



«Это историческое событие, переломный момент в европейской безопасности. Две нации с давними традициями нейтралитета присоединятся к самому мощному оборонительному альянсу в мире», — также отметил Салливан, сообщает Reuters.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность ее сторонников, которые, по словам Анкары, действуют в этих странах.



До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».



Финляндия и Швеция вступят в НАТО в ближайшее время. Что будет с РФ? – Сергей Джердж https://www.youtube.com/embed/_2vh23YBHS4

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