Переговоры о вступлении в НАТО. Швеция пообещала выдать Турции 73 террориста — Эрдоган 30 июня, 18:29 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна будет внимательно следить за выполнением меморандума о взаимопонимании Финляндией и Швецией и принимать соответствующие меры. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Во время брифинга после саммита НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня, Эрдоган сказал, что Швеция пообещала выдать Турции 73 «террориста». По его словам, Анкара незамедлительно направит делегацию в США, чтобы заручиться поддержкой республиканцев в Конгрессе по вопросу продажи F-16.



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Эрдоган добавил, что Финляндия и Швеция учли обеспокоенности Турции и подписание меморандума — «дипломатическая победа», но теперь стороны должны «сдерживать обещания».



29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите. Взамен они пообещали «полное сотрудничество» в борьбе против Рабочей партии Курдистана и ее союзников, а также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию.



18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.



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