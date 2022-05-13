«Пришло время заставить Путина заплатить». Что означает для НАТО и России ожидаемое членство Швеции и Финляндии в Альянсе — мировые СМИ 13 мая, 15:58 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Сейчас в НАТО 30 членов, с Финляндией и Швецией их будет 32 (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Курс Финляндии и Швеции на членство в НАТО, который эти страны избрали на фоне вторжения России в Украину, меняет расклад сил в Европе и мире, пишут влиятельные мировые издания.

Война России против Украины — главные события 13 мая

НВ собрал выдержки из свежих публикаций западных СМИ об ожидаемой заявке на членство в НАТО, которую Финляндия и Швеция могут подать уже в понедельник, 16 мая.

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The Washington Post проанализировала, как возможное присоединение к Альянсу Финляндии и Швеции изменит баланс сил между Россией и НАТО. «Вполне вероятно, что сам Альянс не слишком изменится — в отличие от напряженности между НАТО и его геополитическим противником», — констатирует издание. Среди важнейших сравнительных параметров РФ и НАТО после присоединения двух стран WP называет такие.

Граница НАТО с РФ — после включения в Альянс Швеции и Финляндии расширится почти втрое, с 440 миль до более чем 1200 миль. Это произойдет за счет общей российско-финской границы (до сих пор Россия граничила с НАТО в пределах Эстонии, Латвии, Литвы и Норвегии, Калининградская область — также с Польшей). «Само по себе это не делает войну более вероятной, но сдвиг Финляндии в сторону Запада — перемены именного того рода, которые Россия надеялась предотвратить», — пишет WP.

Соотношение площадей — практически не изменится ввиду огромных размеров России (вместе с Финляндией и Швецией размер стран НАТО всего в 1,4 раза превышает размер России).

Соотношение населения — также останется практически неизменным, но здесь баланс в пользу Альянса. Население стран НАТО примерно в 6,5 раз превышает население России, присоединение Финляндии и Швеции мало что изменит в этом аспекте.

Экономический баланс — еще больше вырастет в пользу НАТО. Сейчас совокупный ВВП стран НАТО в 27 раз превышает ВВП России, а вместе с Финляндией и Швецией превысит его в 27,6 раз.

Военные резервы НАТО — значительно вырастут благодаря Финляндии. Сейчас с учетом военных-резервистов численность вооруженных сила Альянса в 1,7 раза больше, чем у России. Однако если включить в НАТО Финляндию и Швецию, их будет в 2 раза больше — за счет огромного военного резерва Финляндии.

CNN отмечает, что вступление даже одной только Финляндии в НАТО будет иметь «как практические, так и символические последствия для России и западного Альянса». Телеканал напоминает, что долгие годы после окончания Второй мировой войны Финляндия была номинально нейтральной страной, опасаясь провоцировать Россию.

«Тем не менее, война в Украине изменила расчеты настолько, что теперь вступление в НАТО кажется наилучшим вариантом — независимо от того, какой может быть реакция России», — констатирует CNN.

Со ссылкой на источники в военных кругах стран Европы телеканал отмечает, что страны Альянса готовы предложить Финляндии определенные гарантии безопасности на период процесса вступления — «на случай, если Россия примет ответные меры до того, как страна официально примкнет» к НАТО. CNN также напоминает, что Финляндия «исторически поддерживала высокие расходы на оборону». В стране до сих пор действует практика обязательного призыва на военную служб для мужчин. «Среди официальных лиц НАТО широко признано мнение, что присоединение Финляндии к Альянсу станет значительным стимулом для противодействия российской агрессии — в силу того, насколько серьезно страна относилась к собственной безопасности в исторической ретроспективе», — добавляет CNN. А символизм такого расширения Альянса телеканал видит в том, что вопреки требованиям Кремля о возвращении НАТО к границам середины 1990-х годов «гамбит Владимира Путина вместо этого может привести к тому, что еще более сильная НАТО «подкрадется даже ближе».

Wall Street Journal, анализируя вероятное расширение Альянса в редакционной статье, прямо указывает на просчеты Кремля: «Множество заблуждений привело к попытке Владимира Путина завоевать Украину, и одним из самых главных было предположение, что война ослабит НАТО. Альянс стал более сплоченным после вторжения, а теперь он готовится принять страны, которые не присоединились к нему даже в разгар холодной войны». Издание указывает, что включение Финляндии и Швеции в состав НАТО имеет важный стратегический и военный смысл. «Их расположение в Северной Европе было бы критически важным во ходе конфликта с Россией в Балтийском море», — констатирует WSJ.

Редакционный коллектив также озвучивает контраргументы тем, кто считает, что Украина якобы «спровоцировала» Россию на вторжение, стремясь вступить в НАТО и ЕС, а значит и новое расширение Альянса «разозлит Путина». «Без сомнения разозлит. Однако членство в НАТО на деле оказывается единственным сдерживающим фактором для экспансионистских замыслов России», — подчеркивает WSJ. Издание напоминает, что не входящие в НАТО страны оказались более уязвимыми, а НАТО никого не принуждала к вступлению — и уж тем более Финляндию, где общество до сих пор выступало против членства в НАТО, «пока российские танки не вошли в Украину».

«НАТО — это не империя, подобная той, которую пытается воскресить Путин. Это оборонительный альянс, который существует для защиты суверенитета его членов — в частности от угроз со стороны России. Лучше всего об этом сказал президент Финляндии в своем кратком послании Москве на этой неделе: «Вы стали причиной этого. Посмотрите в зеркало» , — напоминает WSJ. Издание признает, что будь мир лучше — и в существовании НАТО не было бы необходимости. «Но жестокость России в Украине развеяла опасную фантазию и надежду на то, что после окончания холодной войны в Европе навсегда воцарился мир. Демократиям необходимо улучшать и адаптировать свою оборону для сдерживания множащихся угроз, и расширение НАТО в виде принятия двух северных друзей Альянса является разумным шагом».

The New York Times констатирует, что принимая Финляндию и Швецию в Альянс, США и их союзники по НАТО «удваивают ставку на то, что Россия за последние три месяца совершила такую ​​огромную стратегическую ошибку, что сейчас самое время заставить Владимира Путина заплатить серьезную цену: пережить расширение того самого западного альянса, который он так стремился разрушить».

Впрочем, такой формат расширения оставляет открытыми несколько важных вопросов, указывает NYT. Один из них состоит в том, почему бы не позволить тогда и Украине —"пусть и несовершенной, коррумпированной, но в то же время героической демократии, оказавшейся в центре нынешнего конфликта", — присоединиться к Альянсу, что закрепило бы приверженность Запада ее безопасности? Еще один вопрос — расширяя границы с Россией и число членов Альянса до 32, может ли НАТО гарантировать, что Россия никогда больше не сможет совершить жестокое, ничем не спровоцированное вторжение? «Или это только лишь углубляет разрыв с изолированным, разъяренным противником, вооруженным ядерным оружием, который и так параноидально относится к тому, что его „окружает“ Запад?» — пишет издание.

Ответ на первый вопрос для администрации Байдена довольно прост, пишет NYT. Там считают, что Швеция и Финляндии, представляющие собой образцовые демократии с современными армиями, уже давно были союзниками НАТО во всех смыслах, кроме формального: регулярно проводили учения, совместно работали над отслеживанием российских подводных лодок, защитой подводных кабелей связи и воздушным патрулированием в Балтийском море. С другой стороны NYT напоминает об истории тщетных попыток Украины добиться членства в Альянсе, претензий к официальному Киеву из-за проблемы коррупции и нежелании Франции и Германии видеть Украину в рядах НАТО.

Однако теперь, когда Швеция и Финляндия наверняка примкнут к НАТО, на первый план выходит другой вопрос: не повышает ли расширение Альянса риск «цементирования» новой холодной войны, «а возможно, и риски похуже», пишет издание. «Угроза вторжения России в Финляндию или Швецию [после вступления в НАТО] невелика, — приводит NYT мнение Энн-Мари Слотер, исполнительного директора аналитического центра New America из материала в Financial Times — Однако принятие их в военный союз так перекроит и углубит разногласия, царившие в Европе в ХХ веке, что, вероятно, будет невозможно более решительно и смело думать о том, как достичь мира и процветания в веке XXI».

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