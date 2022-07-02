Байден направил в Конгресс письма о приеме Финляндии и Швеции в НАТО 2 июля, 22:05 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден направил в Конгресс письма о приеме Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом говорится на сайте Белого дома.



«Предоставляю отчет о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с разделом 3(2)(E)(ii) Резолюции о рекомендациях и согласии на ратификацию протоколов НАТО 1949 года о присоединении Польши, Венгрии и Чехии от 30 апреля 1998 года», — говорится в заявлении американского президента.

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Аналогичный отчет Байден направил и относительно приема Швеции в Альянс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс будет подписан в следующий вторник, 5 июля.



29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите, а «конкретные шаги» по их вступлению будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

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