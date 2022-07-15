Половина членов НАТО уже ратифицировала вступление Финляндии и Швеции 15 июля, 18:50 Швеция и Финляндия приближаются к вступлению в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

По состоянию на пятницу, 15 июля, уже половина стран — членов НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter поблагодарила 15 стран НАТО за ратификацию. Она перечислила эти страны:



Канада;

Дания;

Исландия;

Норвегия;

Великобритания;

Эстония;

Албания;

Польша;

Германия;

Люксембург;

Нидерланды;

Болгария;

Латвия;

Словения;

Хорватия.

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5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.



29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.



18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



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