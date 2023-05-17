Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания примут масштабные военные учения 17 мая, 03:26 Военные учения будут проводить с 29 мая по 9 июня (Фото:pexels.com/@pixabay/)

Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания примут одни из самых больших воздушных учений в Европе Arctic Challenge Exercise (ACE) 23. В них примут участие 14 государств.

Об этом сообщает Министерство обороны Швеции.



Военные учения будут проводить с 29 мая по 9 июня, в них примут участие около 120 самолетов и 2700 военнослужащих из 14 стран мира, что делает их одними из крупнейших воздушных учений в Европе в этом году.

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Целью является отработка и обучение подразделений в организации и проведении воздушных операций, в частности, выполнение тактических задач и процедур командования и управления.

ACE 23 также представляет собой возможность отточить взаимодействие и оперативную совместимость между истребителями 4-го и 5-го поколений.

Проводятся они на четырех разных авиабазах в трех странах:

Авиабаза Лулео Каллакс, Швеция.

Авиабаза Эрланд, Норвегия.

Базы Рованиеми и Пиркала, Финляндия.

Участвующие страны: Швеция, Швейцария, Чехия, Финляндия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Норвегия, США и Канада.