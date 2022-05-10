Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО на следующей неделе — СМИ

10 мая, 22:58
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Финляндия и Швеция пытаются подать заявки одновременно (Фото:NATO/Facebook)

Финляндия и Швеция пытаются подать заявки одновременно (Фото:NATO/Facebook)

Финляндия и Швеция могут подать свои заявки на вступление в НАТО уже на следующей неделе, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что Финляндия и Швеция пытаются подать заявки одновременно. По данным СМИ, это произойдет уже на следующей неделе.

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20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

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Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Швеция Финляндия Война в Украине

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