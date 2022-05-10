Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО на следующей неделе — СМИ
Финляндия и Швеция пытаются подать заявки одновременно (Фото:NATO/Facebook)
Финляндия и Швеция могут подать свои заявки на вступление в НАТО уже на следующей неделе, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.
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Отмечается, что Финляндия и Швеция пытаются подать заявки одновременно. По данным СМИ, это произойдет уже на следующей неделе.
20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.
Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.
Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.
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