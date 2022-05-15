Расширение НАТО. Швеция и Финляндия могут вступить в Альянс в течение нескольких недель 15 мая, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Союзники НАТО намерены ускорить процедуру ратификации вступления в Альянс Швеции и Финляндии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Швеция и Финляндия могут стать членами НАТО в течение лишь нескольких недель. 15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла окончательное решение и официально подает заявку на членство в НАТО.

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По данным источника издания Svenska Dagbladet, Швеция намерена официально подать заявку на вступление в НАТО 17 мая.

Как писало агентство Reuters, обычно прцесс вступления в НАТО занимает около года, но многие союзники на встрече в Берлине поддержали необходимость быстрой ратификации их заявок на членство.

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Во время периода ратификации страны Северной Европы еще не будут защищены Статьей 5 НАТО, которая гарантирует, что нападение на одного союзника является нападением на всех.

«Германия подготовила все, чтобы ускорить процесс ратификации», — заявила журналистам министр иностранных дел Анналена Бербок, добавив, что на субботнем ужине, 14 мая, министры договорились, что импульс не должен быть потерян.

«Мы должны сделать так, чтобы мы дали им гарантии безопасности, не должно быть переходного периода, серой зоны, где их статус неясен», — сказала она.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли повторила комментарии Бербок, заявив, что надеется, что это можно будет сделать «в течение нескольких недель».

Союзники, к которым в воскресенье присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен, обсудили вопрос о временных гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии, чьи планы вызвали угрозы возмездия со стороны Москвы.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин в совместном заявлении впервые официально подтвердили, что поддерживают незамедлительное членство страны в Альянсе.

13 мая парламент Швеции обнародовал обновленную стратегию политики национальной безопасности, в которой сказано, что членство страны в НАТО «будет иметь сдерживающий эффект в Северной Европе».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и что процесс ее присоединения к Альянсу пройдет «гладко и быстро».

В НАТО неоднократно подчеркивали, что являются оборонным альянсом. В России же продолжают распространять ложь о якобы «угрозе» со стороны НАТО.

14 мая Саули Ниинисте сообщил о планах Финляндии вступить в НАТО российскому диктатору Владимиру Путину. Тот заявил, что отказ страны от нейтралитета «ошибочен».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. 14 мая глава МИД Финляндии встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить позицию Анкары.



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