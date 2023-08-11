Финляндия хочет долгосрочного присутствия военных США в стране 11 августа, 04:49 Речь идет о временном пребывании американских военных, однако «временные промежутки могут идти один за другим» (Фото:pexels.com/@artguz)

Финляндия хочет заключить с США новое оборонное соглашение, чтобы американские военные долгосрочно находиться в стране. Военные США будут иметь доступ к определенным объектам в Финляндии.

Об этом сообщает Yle.



Так, Финляндия ведет переговоры о новом соглашении по оборонному сотрудничеству с США.

«Договор будет уникальным: Финляндия позволит присутствие на своей территории иностранных военных в течение срока дольше привычных военных учений», — говорится в материале.

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Если соглашение будет заключено, то военные США будут иметь доступ к определенным объектам в Финляндии с целью использования их для учеб, хранения оружия, обслуживания оборудования и т. д.

«Войска США, вероятно, получат в свое распоряжение по меньшей мере один аэропорт и порт, а также какую-нибудь тренировочную зону», — утверждает издание.

Речь идет о временном пребывании американских военных, однако «временные промежутки могут идти один за другим».