Финляндия планирует построить стену на границе с Россией — СМИ 2 мая, 04:57 Цей матеріал також доступний українською Решение о строительстве забора должно принять руководство государства (Фото:baptiste-valthier/pexels)

Финляндия планирует построить стену на границе с Россией, где сейчас расположен забор из колючей проволоки. Таким образом, они хотят усилить безопасность на своей восточной границе.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом сообщает MTV Uutiset.



Власти Финляндии решили построить заборы на границах с Россией «в зонах повышенного риска». Речь идет о пограничных переходах и прилегающих к ним территориях.

Видео дня

Пограничники рассказали, что сейчас идет подготовительный анализ. Сообщается, что решение о строительстве забора должно принять руководство государства.

В финском министерстве внутренних дел заявили, что подготовка к строительству пограничных ограждений является частью оперативной готовности Финляндии. Страну хотят подготовить к ситуации, когда РФ будет направлять « беженцев» к финской границе, ведя гибридную войну.

Протяженность границы Финляндии и России составляет 1343 километра. Финские пограничники не уточнили, какой будет протяженность забора на границе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.