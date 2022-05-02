Финляндия планирует построить стену на границе с Россией — СМИ

2 мая, 04:57
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Решение о строительстве забора должно принять руководство государства (Фото:baptiste-valthier/pexels)

Решение о строительстве забора должно принять руководство государства (Фото:baptiste-valthier/pexels)

Финляндия планирует построить стену на границе с Россией, где сейчас расположен забор из колючей проволоки. Таким образом, они хотят усилить безопасность на своей восточной границе.

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Об этом сообщает MTV Uutiset.

Власти Финляндии решили построить заборы на границах с Россией «в зонах повышенного риска». Речь идет о пограничных переходах и прилегающих к ним территориях.

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Пограничники рассказали, что сейчас идет подготовительный анализ. Сообщается, что решение о строительстве забора должно принять руководство государства.

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В финском министерстве внутренних дел заявили, что подготовка к строительству пограничных ограждений является частью оперативной готовности Финляндии. Страну хотят подготовить к ситуации, когда РФ будет направлять « беженцев» к финской границе, ведя гибридную войну.

Протяженность границы Финляндии и России составляет 1343 километра. Финские пограничники не уточнили, какой будет протяженность забора на границе.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   НАТО Финляндия Россия - Финляндия Война России против Украины

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