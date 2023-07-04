Финляндия модернизирует инфраструктуру для переброски войск НАТО к границам РФ — Reuters 4 июля, 04:00 Модернизация железной дороги в Финляндии проводится на участке от шведского города Хапаранда и финской станции Лаурило (Фото:pexels.com/@maxavans/)

Модернизация железных дорог и другой транспортной инфраструктуры Финляндии на границе со Швецией облегчит переброску натовских войск, вооружений и оборудования из портов Атлантического океана к границам России.

Об этом сообщает Reuters.



Агентство указывает, что электрификация и замена оборудования на железной дороге происходит, в частности, у города Кемиярви. Он находится в часе езды от российской границы и в семи часах езды от российских военных баз под Мурманском на Кольском полуострове.

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Модернизация железной дороги в Финляндии проводится на участке от шведского города Хапаранда и финской станции Лаурило. Железнодорожные сети Норвегии и Швеции будут соединены с электрифицированной частью финской сети. Завершение проекта ожидается в 2024 году. Его стоимость оценивается в 37 млн евро.

По данным Reuters, 96% грузов доставляется в Финляндию морским путем. В случае конфликта между Россией и НАТО переброска сил и грузов через Балтийское море может оказаться под угрозой. Предполагается, что железнодорожный коридор сможет решить проблему потенциальной блокировки Россией финских портов на Балтийском море.