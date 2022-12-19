Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины 19 декабря, 20:50 Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом президент Финляндии Саули Нииностио заявил встрече лидеров стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF), сообщает Yle.

По его словам, поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, которого она заслуживает. При этом Нииностио отметил, что сложно предсказать, когда он может наступить.

Видео дня

«Сегодня среди лидеров Объединенных экспедиционных сил мы обсудили нашу непреклонную поддержку Украины, а также пути улучшения безопасности в Северной Европе и регионе Балтийского моря», — написал Нииностио в Twitter.

Журналисты задали главам государств вопрос о том, что они думают об идее президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности. Эту идею отвергли, в частности, руководители Нидерландов, Литвы и Эстонии. Не поддержал ее и финский президент.

«Соседи России — это те, кому нужны гарантии безопасности. Если Россия предоставит своим соседям гарантии безопасности, можно будет рассмотреть гарантии аналогичного масштаба», — сказал Нииностио.

В JEF входят Финляндия, Великобритания, Нидерланды, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Дания и Эстония.