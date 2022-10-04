Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины
Флаг Финляндии (Фото:Kurunen / pixabay)
В Финляндии близится к завершению подготовка к отправке в Украину девятой партии военной помощи.
Об этом заявил министр обороны Антти Кайкконен, сообщает Yle.
Он также предупредил парламент о том, что этот пакет военной помощи вряд ли будет последним.
«Он (новый пакет помощи — ред.) вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще длительное время», — заявил Кайкконен.
По его словам, решение об отправке новой партии помощи будет принято в ближайшее время.
4 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что видит основания для частичного ограждения финско-российской границы.