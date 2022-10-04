Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины

4 октября, 23:55
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Флаг Финляндии (Фото:Kurunen / pixabay)

Флаг Финляндии (Фото:Kurunen / pixabay)

В Финляндии близится к завершению подготовка к отправке в Украину девятой партии военной помощи.

Об этом заявил министр обороны Антти Кайкконен, сообщает Yle.

Он также предупредил парламент о том, что этот пакет военной помощи вряд ли будет последним.

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«Он (новый пакет помощи — ред.) вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще длительное время», — заявил Кайкконен.

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По его словам, решение об отправке новой партии помощи будет принято в ближайшее время.

4 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что видит основания для частичного ограждения финско-российской границы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Военная помощь Финляндия Война России против Украины

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