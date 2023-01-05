Финляндия готовит двенадцатый пакет военной помощи для Украины — глава Минобороны

5 января, 16:57
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Финляндия не изменит свою политику и продолжит поддержку Украины (Фото:Минобороны Украины)

Финляндия не изменит свою политику и продолжит поддержку Украины (Фото:Минобороны Украины)

Новый министр обороны Финляндии Микко Савола сообщил, что его страна не изменит свою политику и продолжит поддерживать Украину. По его словам, сейчас готовится двенадцатый пакет помощи для ВСУ.

Об этом сообщает Yle.

Микко Савола в четверг, 5 января, принял присягу и будет возглавлять оборонное ведомство до марта. Весной на должность вернется Антти Кайкконен, который взял отпуск по уходу за ребенком.

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В своей речи после принятия присяги Савола объяснил, что Финляндия не изменит свою политику и продолжит поддержку Украины, а сейчас готовится двенадцатый пакет помощи, решение по которому ожидаются в ближайшие несколько недель.

Новый министр добавил, что подготовка к членству в НАТО является одним из приоритетов его короткого срока на посту министра.

24 декабря правительство Финляндии одобрило одиннадцатый военной помощи стоимостью 28,8 миллионов евро.

https://www.youtube.com/embed/K45HAvFfPlo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Помощь Военная техника Финляндия Поддержка Украины

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