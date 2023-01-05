Финляндия готовит двенадцатый пакет военной помощи для Украины — глава Минобороны
Финляндия не изменит свою политику и продолжит поддержку Украины (Фото:Минобороны Украины)
Новый министр обороны Финляндии Микко Савола сообщил, что его страна не изменит свою политику и продолжит поддерживать Украину. По его словам, сейчас готовится двенадцатый пакет помощи для ВСУ.
Об этом сообщает Yle.
Микко Савола в четверг, 5 января, принял присягу и будет возглавлять оборонное ведомство до марта. Весной на должность вернется Антти Кайкконен, который взял отпуск по уходу за ребенком.
В своей речи после принятия присяги Савола объяснил, что Финляндия не изменит свою политику и продолжит поддержку Украины, а сейчас готовится двенадцатый пакет помощи, решение по которому ожидаются в ближайшие несколько недель.
Новый министр добавил, что подготовка к членству в НАТО является одним из приоритетов его короткого срока на посту министра.
24 декабря правительство Финляндии одобрило одиннадцатый военной помощи стоимостью 28,8 миллионов евро.