«Пришло время»: в Финляндии назвали вступление страны в НАТО «весьма вероятным» 10 мая, 09:54 Цей матеріал також доступний українською В Финляндии считают, что на фоне агрессии РФ вступление в НАТО будет естественным (Фото:APu72/flickr.com)

В правительстве Финляндии считают «весьма вероятным», что в ближайшее время страна подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

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Об этом в эфире CNN сообщила министр по европейским делам Титти Туппурайнен.

По ее словам, вступление Финляндии в НАТО было бы «очень естественным ответом» на военное вторжение РФ в Украину.

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«Мы, конечно, предпочли бы иметь соседство, которое было бы основано на дружбе и сотрудничестве. Но именно Россия отступила от порядка безопасности, и именно Россия начала войну в Европе. Это Россия вторглась в Украину. Теперь люди видят эту новую реальность, и пришло время вступить в НАТО», — пояснила она.

Министр также выразила надежду, что если Финляндия действительно подаст заявку, то «процесс ратификации будет как можно короче».

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