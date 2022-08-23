Финляндия готова ужесточить санкции против России — премьер

23 августа, 15:26
Санна Марин (Фото:Matias Honkamaa/Lehtikuva/via REUTERS)

Санна Марин (Фото:Matias Honkamaa/Lehtikuva/via REUTERS)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Финляндия готова ужесточить санкции против России.

Об этом сообщает Yle.

По ее словам, Финляндии следовало больше прислушиваться к странам Балтии, когда дело касалось России.

Марин заявила, что вступление Финляндии в НАТО обязательно приведет к более тесным отношениям.

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«Я хочу открыто признать, что мы могли бы больше слушать наших друзей в странах Балтии, говоря о России в последние десятилетия», — сказала она.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил свою приверженность санкциям против страны-агрессора России в ответ на войну в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=lt2chmQXNdE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Финляндия Санкции

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