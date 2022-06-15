Есть риск, что ситуация со вступлением Финляндии в НАТО может «заморозиться» — премьер 15 июня, 10:52 Цей матеріал також доступний українською Санна Марин (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что есть риск, что ситуация с членством страны в НАТО может «заморозиться».

Об этом сообщает Macaubusiness.

«Я считаю, что на данном этапе очень важно идти вперед. Если мы не решим эти вопросы до Мадрида (саммита НАТО — ред), есть риск, что ситуация заморозится», — сказала она.

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По ее словам, Турция также должна попытаться найти решение.

«Конечно, мы очень серьезно относимся ко всем вопросам и ведем переговоры, но я также думаю, что Турция также обязана попытаться найти решения на этом этапе», — сказала Марин.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивает на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляют, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Также он назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным».

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