Зеленский — к парламенту Финляндии: Настаивайте на санкционном коктейле против РФ, который запомнится как коктейли Молотова 8 апреля, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский обратился к парламенту Финляндии (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Финляндии.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Вы уже видели в своей истории жестокость и бессмысленность вторжения из России. Будем честны: угроза сохраняется. Нужно сделать все, чтобы это не повторилось снова. Война России против Украины сейчас решает не только судьбу нашего государства. Не только судьбу нашего народа. А всех, кто имеет общую границу с Россией. Как и вы 83 года назад, Украина имеет смелость защищаться против такого врага, чьи силы значительно преобладают», — отметил Зеленский в речи.

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Он добавил, что российских войск в количественном выражении очень много: техники, ракет, людей, которых можно бросить на войну, а также расходуемых на пропаганду агрессии нефтедолларов и нефтеевро.

«Я искренне благодарен Финляндии за то, что вы не медлили, когда началось это вторжение России. За то, что вы сразу пришли нам на помощь. За то, что вы приняли историческое решение о предоставлении Украине оборонной поддержки. За то, что вы проявляете важность в санкционных вопросах. За то, что вы являетесь одним из моральных лидеров нашей антивоенной коалиции. Но я прошу вас проявить еще большее лидерство как на уровне Европейского Союза, так и в двусторонних отношениях с государствами Европы, чтобы поддержать нашу борьбу за свободу», — подчеркнул президент Украины.

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Когда тирания проиграет в войне против Украины, это станет одним из самых больших вкладов в безопасность Европы за долгие десятки лет, а значит, и одним из самых больших вкладов в безопасность Финляндии, заявил Владимир Зеленский.

«Именно поэтому нам нужно оружие, которое есть у партнеров Финляндии по Евросоюзу. Именно поэтому нам нужны по-настоящему действенные санкции против России. Такой санкционный коктейль, который запомнится, как коктейли Молотова. Народ и политики Финляндии, настаивайте на этом!» — добавил он.

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