Финляндия увеличит поставки военной техники Украине
Финляндия предоставит новый пакет военный помощи Украине (Фото:elise.kuijpers/flickr.com)
Финляндия предоставит новый пакет помощи Украине, который включает военную технику.
Соответствующее решение принял президент страны Саули Ниинисте по предложению правительства, сообщает пресс-служба министерства обороны Финляндии.
Никакой дополнительной информации о том, что именно и когда Хельсинки намерен поставить Киеву, не предоставляется.
Дополнительная помощь Финляндии учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами Сил обороны, отметили в финском ведомстве.
«Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим нашу помощь: мы отправим новый пакет оборонного оборудования», — заявила министр обороны Антти Кайкконен.
5 июня издание El Pais сообщило, что Испания готова передать Украине расконсервированные боевые немецкие танки Leopard 2A4 и зенитно-ракетные комплексы.
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